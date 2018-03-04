Максим Андреев
№10
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Возраст
33
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Сибирь
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
3
Балтика
0
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
36'
36'
36'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
36'
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Химки
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 12 тур
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Крылья Советов
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 10 тур
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 12:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 8 тур
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 7 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 4 тур