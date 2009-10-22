Виктор Чакрыгин
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
был в запасе
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2
Сибирь
1
был в запасе