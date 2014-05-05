Давид Цораев
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
45'
45'
45'
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
45'
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 26 тур