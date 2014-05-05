Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Хорватия
Португалия
Швейцария
Челси
Спартак
Локомотив
Манчестер Сити
Химки
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Ливерпуль
Барселона
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Кубок России
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Давид Цораев
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
45'
45'
45'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
45'
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 26 тур