Расим Тагирбеков
№13
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2016 18 марта 2016 пт 19:30
Анжи
0 : 4
Спартак
18.03.2016 18 марта 2016 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
0
Спартак
4
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:30
Урал
4 : 2
Анжи
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
4
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
07.03.2016 07 марта 2016 пн 17:00
Анжи
0 : 1
Амкар
07.03.2016 07 марта 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
34'
34'
34'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
06.11.2015 06 нояб. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Мордовия
4
Анжи
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
5 : 1
Анжи
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
5
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Анжи
51'
51'
51'
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Уфа
47'
47'
47'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
Спартак
1 : 2
Анжи
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Анжи
2
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 20:30
Анжи
1 : 1
Урал
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Урал
1
был в запасе
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
был в запасе
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 20:00
Анжи
2 : 3
Динамо
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
2
Динамо
3
был в запасе
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Анжи
0
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе