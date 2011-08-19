Александр Петров
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:30
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
Торпедо
1 : 0
Урал
25.05.2011 25 мая 2011 ср 17:30
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
Торпедо
1
Урал
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011 19 мая 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
06.05.2011 06 мая 2011 пт 17:30
Торпедо
3 : 2
Сибирь
21'
60'
21'
60'
21'
60'
06.05.2011 06 мая 2011 пт 17:30
21'
60'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Торпедо
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
54'
54'
54'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 17:30
54'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур