Магомед Магомедов
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010 06 мая 2010 чт 20:00
Спартак
3 : 0
Анжи
06.05.2010 06 мая 2010 чт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3
Анжи
0
был в запасе
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Анжи
0
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:30
Рубин
0 : 0
Анжи
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 16:00
Анжи
1 : 2
Ростов
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Анжи
1
Ростов
2
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 10:30
Сибирь
2 : 4
Анжи
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 10:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Сибирь
2
Анжи
4
был в запасе
26.03.2010 26 марта 2010 пт 19:15
Анжи
1 : 2
ЦСКА
26.03.2010 26 марта 2010 пт 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Анжи
1
ЦСКА
2
был в запасе