Баи-Ибра Кебе
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 20:00
Анжи
2 : 1
Динамо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 20:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Анжи
2
Динамо
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:15
Спартак
3 : 0
Анжи
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
3
Анжи
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 17:45
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
2
Томь
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
Рубин
0 : 3
Анжи
30.07.2011 30 июля 2011 сб 16:45
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
0
Анжи
3
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011 24 июля 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Зенит
1
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
ЦСКА
3 : 0
Анжи
14.06.2011 14 июня 2011 вт 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
ЦСКА
3
Анжи
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
Анжи
2 : 0
Спартак-Нальчик
10.06.2011 10 июня 2011 пт 16:45
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
20.05.2011 20 мая 2011 пт 15:00
Ахмат
1 : 0
Анжи
20.05.2011 20 мая 2011 пт 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ахмат
1
Анжи
0
был в запасе
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
Анжи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Анжи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур