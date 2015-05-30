Николай Жосан
№23
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Возраст
37
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 33 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
Сахалин
2 : 2
Волгарь
18.03.2015 18 марта 2015 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сахалин
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур