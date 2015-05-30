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Коронавирус
Николай Жосан
№23
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Возраст
37
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0
Анжи
3
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 33 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
15:00
Сахалин
2 : 2
Волгарь
18.03.2015
18 марта 2015
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сахалин
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур