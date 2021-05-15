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Али Гаджибеков
№3
Защитник
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Команда
Чайка
Возраст
31
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2014/2015
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
60'
60'
60'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
62'
62'
62'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
90'
90'
90'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
31'
31'
31'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
30'
30'
30'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Торпедо
1 : 2
Чайка
65'
65'
65'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Торпедо
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
19:00
Чайка
0 : 3
Крылья Советов
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур