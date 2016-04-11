Зураби Арзиани
№25
Полузащитник
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Команда
Армавир
Возраст
33
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016 27 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 28 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
17'
17'
17'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Армавир
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур