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Коронавирус
Азат Байрыев
№28
Защитник
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Команда
Ротор
Возраст
32
Рост
189
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021
07 мая 2021
пт
20:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Ротор
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
6
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
был в запасе
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
9'
9'
9'
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
12'
37'
12'
37'
12'
37'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
был в запасе
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
53'
53'
53'
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
66'
66'
66'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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