Андрей Ушенин
№34
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
192
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
72'
72'
72'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур