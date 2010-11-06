Денис Зубко
№74
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
191
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
3
Динамо
3
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1
Урал
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
Балтика
0 : 1
Урал
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0
Урал
1
был в запасе
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1
Урал
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Урал
0 : 1
Волга
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Урал
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Урал
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 16:00
Урал
1 : 0
Луч
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
1
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Авангард
0 : 1
Урал
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 16:00
Урал
4 : 0
Ротор
73'
73'
73'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 16:00
73'
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4
Ротор
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1
Урал
1
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
39'
39'
39'
09.07.2010 09 июля 2010 пт 16:00
39'
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 0'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1
Урал
2
минуты: 1' - 0' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 16:00
Волгарь
0 : 0
Урал
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 16:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
0
Урал
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 1 тур