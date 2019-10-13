Виктор Дмитренко
№4
Защитник
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Команда
Астана
Возраст
30
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Казахстан
0
Бельгия
2
был в запасе
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Россия
1 : 0
Казахстан
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Россия
1
Казахстан
0
был в запасе
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
был в запасе