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РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Яркин
№22
Нападающий
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Команда
Чита
Возраст
34
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
11:00
Чита
0 : 1
Рубин
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
11:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чита
0
Рубин
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала