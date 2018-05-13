Николай Сафрониди
№70
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
88'
88'
88'
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Уфа
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
0
Уфа
0
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2
Уфа
1
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Уфа
1
Зенит
2
был в запасе
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
04.03.2018 04 марта 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
90'
90'
90'
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
2
Уфа
1
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2
Урал
0
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Уфа
1
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Рубин
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 14:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Локомотив
0
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
3
Уфа
0
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
0
Краснодар
1
был в запасе