Сергей Нестеренко
№5
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур