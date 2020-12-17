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Коронавирус
Андрей Мурнин
№27
Полузащитник
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Команда
Химки
Возраст
36
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
был в запасе
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
Урал
3 : 1
Химки
71'
71'
71'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
23'
23'
23'
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
был в запасе
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
был в запасе
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Химки
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Сочи
1
Химки
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
16:00
Химки
0 : 2
ЦСКА
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Химки
0
ЦСКА
2
был в запасе