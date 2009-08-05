Александр Ковалев
№21
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
196
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2009 05 авг. 2009 ср 11:00
Луч
2 : 1
СКА-Хабаровск
05.08.2009 05 авг. 2009 ср 11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луч
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Локомотив
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Локомотив
1
был в запасе