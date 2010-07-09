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Дадаш Казиханов
№6
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
172
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010
09 июля 2010
пт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе