Максим Кабанов
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
минуты: 29' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 29' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014 05 мая 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 15:00
Ангушт
0 : 1
СКА-Хабаровск
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ангушт
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014 09 апр. 2014 ср 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Арсенал
5 : 1
СКА-Хабаровск
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
5
СКА-Хабаровск
1
был в запасе