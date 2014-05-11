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Коронавирус
Максим Кабанов
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 29' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 29' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
15:00
Ангушт
0 : 1
СКА-Хабаровск
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ангушт
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
6:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Балтика
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
1
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ангушт
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Ангушт
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
Уфа
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Уфа
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Арсенал
5 : 1
СКА-Хабаровск
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
5
СКА-Хабаровск
1
был в запасе