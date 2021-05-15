Константин Гарбуз
№19
Защитник
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Команда
Енисей
Возраст
33
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
35'
35'
35'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
был в запасе