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Коронавирус
Михаил Багаев
№71
Защитник
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Команда
Авангард
Возраст
36
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2012/2013
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур