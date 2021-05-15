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Дмитрий Яшин
№16
Вратарь
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Команда
Шинник
Возраст
39
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2012/2013
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур