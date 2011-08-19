Евгений Шпедт
№5
Защитник
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Команда
Новокузнецк
Возраст
35
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
90'
90'
90'
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
был в запасе