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Денис Скороходов
№32
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Тосно
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3
Сибирь
1
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
Сибирь
2 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
Луч
0 : 3
Сибирь
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
8:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Сибирь
3
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
Зенит-2
3 : 3
Сибирь
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
3
Сибирь
3
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
был в запасе
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
Сибирь
2 : 0
Луч
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
2
Луч
0
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
10'
10'
10'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 1 тур