Андрей Сидяев
№3
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
был в запасе