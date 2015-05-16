Михаил Рытов
№4
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 14:00
Химик
2 : 0
Балтика
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Луч
1 : 1
Балтика
45'
45'
45'
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Крылья Советов
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур