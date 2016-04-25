Бранимир Петрович
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 33 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
58'
58'
58'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
90'
90'
90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 19 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
52'
52'
52'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
85'
85'
85'
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
65'
65'
65'
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 20:30
Волгарь
0 : 3
Зенит-2
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 20:30
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
0
Зенит-2
3
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 7 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 1 тур