Андрей Перов
№33
Полузащитник
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Команда
Афипс
Возраст
39
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 1
Балтика
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Волгарь
0
Балтика
1
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17'
17'
17'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 16:30
Урал
0 : 0
Волгарь
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Урал
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
Волгарь
1 : 5
Динамо
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Волгарь
1
Динамо
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Сибирь
5
Волгарь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур