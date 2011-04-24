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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Коронавирус
Андрей Ложкин
№75
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур