Евгений Качан
№80
Защитник
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Команда
Сызрань-2003
Возраст
38
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017 14 мая 2017 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
10.05.2017 10 мая 2017 ср 15:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-Нальчик
10.05.2017 10 мая 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Сибирь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 15:00
Сибирь
1 : 3
Динамо
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
1
Динамо
3
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
12.03.2017 12 марта 2017 вс 13:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
16'
16'
16'
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сибирь
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 12:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Сибирь
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
1
Сибирь
1
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Тосно
16.07.2016 16 июля 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сибирь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 2 тур