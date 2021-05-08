Владислав Игнатьев
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Возраст
34
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
17'
86'
17'
86'
17'
86'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
17'
86'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
55'
55'
55'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
90'
90'
90'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
24'
24'
24'
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Локомотив
1
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Краснодар
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
был в запасе
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур