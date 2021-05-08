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Коронавирус
Владислав Игнатьев
№20
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Возраст
34
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
17'
86'
17'
86'
17'
86'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
17'
86'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
55'
55'
55'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
90'
90'
90'
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
24'
24'
24'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Локомотив
1
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Краснодар
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур