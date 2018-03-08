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Спартак Гогниев
№99
Нападающий
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Возраст
40
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
08.03.2018
08 марта 2018
чт
16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
89'
89'
89'
08.03.2018
08 марта 2018
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
48'
27'
48'
27'
48'
27'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
17:00
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
81'
81'
81'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
81'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Луч
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Авангард
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 15 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
90'
90'
90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
90'
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
5
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур