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Максим Волков
№33
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Возраст
33
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016
02 мая 2016
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3
Балтика
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3
Сибирь
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
Волга
0 : 1
Балтика
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0
Балтика
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
20:00
Балтика
3 : 0
Луч
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3
Луч
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Балтика
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3
Зенит-2
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
34'
34'
34'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
Луч
2 : 2
Балтика
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015
15 июля 2015
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
был в запасе