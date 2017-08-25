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Алексей Солосин
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
189
Вес
96
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2010
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
1 : 0
Уфа
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1
Уфа
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Рубин
6 : 0
Анжи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
6
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
Динамо
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:30
Локомотив
1 : 0
Анжи
30.07.2017
30 июля 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
Анжи
1 : 0
Амкар
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.07.2017
15 июля 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
ЦСКА
15.07.2017
15 июля 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур