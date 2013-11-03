Андрей Сальников
№47
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
189
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
Ангушт
1 : 2
Балтика
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ангушт
1
Балтика
2
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Балтика
1
был в запасе
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сибирь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
90'
90'
90'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:00
90'
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1
Балтика
0
был в запасе
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 19:00
Балтика
2 : 1
Арсенал
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
2
Арсенал
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 11 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
16'
16'
16'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
16'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 8 тур
23.07.2013 23 июля 2013 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Ангушт
23.07.2013 23 июля 2013 вт 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Ангушт
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
18.07.2013 18 июля 2013 чт 16:00
Уфа
3 : 2
Балтика
18.07.2013 18 июля 2013 чт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Уфа
3
Балтика
2
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Химик
86'
86'
86'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 16:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Химик
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур