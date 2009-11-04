Валентин Окорочков
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
78'
78'
78'
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Балтика
3 : 0
Носта
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 17:00
Металлург
1 : 1
Балтика
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Металлург
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 19:00
Балтика
0 : 2
СКА-Хабаровск
73'
73'
73'
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Луч
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
Урал
0 : 0
Балтика
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Урал
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
Сибирь
6 : 0
Балтика
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Сибирь
6
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 17:00
Волга
1 : 0
Балтика
20.08.2009 20 авг. 2009 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волга
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:00
Балтика
0 : 0
Анжи
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Балтика
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 19:00
Краснодар
0 : 0
Балтика
29.07.2009 29 июля 2009 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009 09 июля 2009 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2009 06 июля 2009 пн 19:00
Балтика
2 : 1
Витязь
06.07.2009 06 июля 2009 пн 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Балтика
2
Витязь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 19:30
Балтика
3 : 0
Металлург
02.06.2009 02 июня 2009 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Балтика
3
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Балтика
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
Луч
2 : 0
Балтика
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
2
Балтика
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 19:00
Балтика
1 : 2
Урал
14.05.2009 14 мая 2009 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
Чита
1 : 0
Балтика
03.05.2009 03 мая 2009 вс 11:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Чита
1
Балтика
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
Балтика
0 : 0
Волга
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
Анжи
2 : 0
Балтика
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Анжи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур