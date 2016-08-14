Игорь Калешин
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
4
Арсенал
0
был в запасе