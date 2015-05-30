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Коронавирус
Александр Агапов
№16
Вратарь
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Команда
КАМАЗ
Возраст
39
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
90'
90'
90'
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
14'
14'
14'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
минуты: 41' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 41' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
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