Александр Агапов
№16
Вратарь
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Команда
КАМАЗ
Возраст
39
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015 18 марта 2015 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015 14 марта 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
90'
90'
90'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
14'
14'
14'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 17:30
минуты: 41' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 41' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе