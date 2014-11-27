Жажа (Авелино Джексон Коэльо)
№70
Нападающий
Подписаться
Команда
Локерен
Возраст
35
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
69'
69'
69'
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
69'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур