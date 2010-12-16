Сергей Барилко
№11
Полузащитник
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Команда
Металлист
Возраст
34
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
ПСВ
0 : 0
Металлист
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Металлист
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Металлист
2 : 1
Сампдория
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
2
Сампдория
1
был в запасе