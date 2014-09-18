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Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евгений Селин
№33
Защитник
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Команда
МТК
Возраст
33
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2011/2012
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риу Аве
0
Динамо
3
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур