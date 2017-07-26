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Коронавирус
Игорь Чернышов
№26
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
36
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2012/2013
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур