Олег Шатов
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рубин
Возраст
30
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
7'
7'
7'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
90'
90'
90'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
86'
86'
86'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
75'
75'
75'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
75'
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур