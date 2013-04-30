Константин Скрыльников
№36
Полузащитник
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Команда
Выбор-Курбатово
Возраст
41
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 17:00
Уфа
0 : 2
Урал
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
0
Урал
2
был в запасе
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 0
Балтика
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2013 12 марта 2013 вт 16:00
Урал
1 : 0
Волгарь
15'
15'
15'
12.03.2013 12 марта 2013 вт 16:00
15'
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 23 тур