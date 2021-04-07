Адесойе Ойеволе
№58
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 сент. 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
85'
54'
85'
54'
85'
54'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур