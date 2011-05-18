Михаил Мысин
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.05.2011 18 мая 2011 ср 15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 1 тур
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе