Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Кевин Де Брюйне
Россия
Испания
Англия
Италия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Португалия
Хорватия
Белоруссия
Челси
Спартак
Локомотив
Манчестер Сити
Химки
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Андрей Клименко
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Возраст
42
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
13.05.2013
13 мая 2013
пн
15:30
Уфа
2 : 0
Новокузнецк
13.05.2013
13 мая 2013
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Уфа
2
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013
06 мая 2013
пн
15:00
Новокузнецк
2 : 5
Балтика
06.05.2013
06 мая 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Новокузнецк
2
Балтика
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Новокузнецк
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
2 : 1
Ротор
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
11.03.2013
11 марта 2013
пн
11:00
Новокузнецк
0 : 0
Спартак-Нальчик
62'
62'
62'
11.03.2013
11 марта 2013
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Новокузнецк
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сочи
3
Новокузнецк
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
15:30
Урал
6 : 0
Новокузнецк
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Новокузнецк
0 : 1
Уфа
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Новокузнецк
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
17:00
Ротор
1 : 0
Новокузнецк
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ротор
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Сочи
67'
67'
67'
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Новокузнецк
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
24.07.2012
24 июля 2012
вт
14:00
Новокузнецк
0 : 0
Урал
24.07.2012
24 июля 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Новокузнецк
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур