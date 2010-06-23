Алексей Катульский
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.06.2010 23 июня 2010 ср 19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
23.06.2010 23 июня 2010 ср 19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
Авангард
1 : 0
Волга
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1
Волга
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010 30 марта 2010 вт 15:00
Волга
3 : 1
Волгарь
30.03.2010 30 марта 2010 вт 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Волга
3
Волгарь
1
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
Волга
0 : 0
Ротор
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Волга
0
Ротор
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 1 тур